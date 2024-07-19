Japonya'da büyüme tahmini düşürüldü

Revize edilen tahminlerde hükümet, Mart 2025'te sona erecek olan cari mali yıl için ekonomik büyüme tahminini Ocak ayında öngörülen %1,3'lük artıştan %0,9'a düşürdü.

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Ancak güçlü sermaye harcamaları ve tüketim sayesinde gelecek yıl büyümenin hızlanacağı tahmininde bulunarak ekonominin iç talep kaynaklı bir toparlanmayı sürdüreceği görüşünü korudu.

Hükümetin üst düzey ekonomi konseyinin bazı üyeleri ise tüketimde son dönemde görülen zayıflık ve yendeki düşüşün hanehalkına verdiği zararla ilgili endişelerini dile getirdi.

Konseyin özel sektörden üyeleri bugün yapılan ve yeni büyüme tahminlerinin tartışıldığı toplantıda “Zayıf yen ve artan fiyatların hanehalkının satın alma gücü üzerindeki etkisini göz ardı edemeyiz. Hükümet ve Japonya Merkez Bankası, yendeki son düşüşleri yakından takip ederek politikaya yön vermelidir” dedi.