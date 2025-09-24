Japonya'da çekirdek enflasyon değişmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü Ağustos ayında, Temmuz ayında gördüğü bu yılın en düşük seviyesinde kaldı.

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Ağustos ayında %2,0 ile bir önceki ay ile aynı oldu.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor. Japonya'da geçen hafta açıklanan Ağustos ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %3,1'den %2,7 seviyesine indi.