Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da çekirdek enflasyon değişmedi
HaberlerUzmanparaJaponya'da çekirdek enflasyon değişmedi

Japonya'da çekirdek enflasyon değişmedi

Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü Ağustos ayında %2,0 seviyesinde kaldı.

24.09.2025 - 09:41 | | Foreks Haber
Japonya'da çekirdek enflasyon değişmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü Ağustos ayında, Temmuz ayında gördüğü bu yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Haberin Devamı

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Ağustos ayında %2,0 ile bir önceki ay ile aynı oldu.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor. Japonya'da geçen hafta açıklanan Ağustos ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %3,1'den %2,7 seviyesine indi.

Bakanlıktan sanal istihdam fuarı

Bakanlıktan sanal istihdam fuarı

Bakan Göktaş: Kadınların barış ve dijital dönüşümde etkin rolü için yeni mekanizmalar gerekli

Bakan Göktaş: Kadınların barış ve dijital dönüşümde etkin rolü için yeni mekanizmalar gerekli