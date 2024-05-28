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Uzmanpara Japonya'da çekirdek enflasyon düştü
Haberler Uzmanpara Japonya'da çekirdek enflasyon düştü

Japonya'da çekirdek enflasyon düştü

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Nisan ayında son 22 ayın en düşük seviyesine indi.

28.05.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Japonya'da çekirdek enflasyon düştü

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Nisan ayında %1,8 olarak belirlendi. Bir önceki ay çekirdek enflasyon %2,2 olmuştu.

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Böylece 2022 yılı Haziran ayında %1,6 olarak görülen verinin ardından en düşük seviyeye gelindi.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Nisan ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları piyasa beklentisi olan %2,2 seviyesine inerken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları %2,4 olarak açıklandı.

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