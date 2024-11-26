Japonya'da çekirdek enflasyon düştü
Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Ekim ayında son 30 ayın en düşük seviyesine indi.
26.11.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Ekim ayında bir önceki ayda gördüğü %1,7 seviyesinden %1,5'e geriledi.
Haberin Devamı
Böylece endeks 2022 yılı Nisan ayında görülen %1,4'ün ardından en düşük seviyesini gördü. Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.
Japonya'da geçen hafta açıklanan Ekim ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %2,4 seviyesinden %2,3'e indi.