Japonya'da çekirdek enflasyon geriledi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Mayıs ayında gördüğü son 16 ayın en yüksek seviyesinden Haziran ayında geri geldi.

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BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Haziran ayında %2,5'ten %2,3'e geriledi.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Haziran ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %3,7'den %3,3 seviyesine indi.