Japonya'da çekirdek enflasyon yükseldi

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Mayıs ayında %2,1 olarak belirlendi. Bir önceki ay çekirdek enflasyon 22 ayın en düşüğü olan %1,8 olmuştu.

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Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Mayıs ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %2,5 seviyesine çıkarken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları %2,1 olarak açıklandı.