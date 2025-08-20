Japonya'da çekirdek makine siparişleri arttı

Canlı Borsa
Japonya'da çekirdek makine siparişleri Haziran ayında bir önceki aya göre %3 arttı.

20.08.2025 - 09:21 | | Foreks Haber
Ekonomistler ise Haziran ayında çekirdek makine siparişlerinde yüzde 0,1 düşüş bekliyordu.

Verilere göre önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde yapılacak sermaye harcamalarının öncü göstergesi olarak kabul edilen ve oldukça değişken bir veri serisi olan çekirdek siparişler, yıllık bazda %5,0 artış tahminine karşılık %7,6 arttı.

