Japonya'da dış ticaret fazla verdi
Japonya'da dış ticaret Temmuz ayının ilk 20 gününde fazla verdi.
07.08.2025 - 10:11 | | Foreks Haber
Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret fazlası Temmuz ayının ilk 20 gününde 160,8 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 481,1 milyar yen açık verilmişti.
İhracat %2,8 düşüşle 6 trilyon 20,5 milyar yen olurken, ithalat %12,3 gerileyerek 5 trilyon 859,8 milyar yene geldi. Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.