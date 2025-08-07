Japonya'da dış ticaret fazla verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret fazlası Temmuz ayının ilk 20 gününde 160,8 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 481,1 milyar yen açık verilmişti.

İhracat %2,8 düşüşle 6 trilyon 20,5 milyar yen olurken, ithalat %12,3 gerileyerek 5 trilyon 859,8 milyar yene geldi. Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.