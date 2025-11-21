Japonya'da ekonomik teşvik paketi onaylandı

Japonya'da Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki kabine, 21,3 trilyon yen büyüklüğündeki ekonomik teşvik paketini onayladı. Paket, genişlemeci maliye politikaları izlemeyi taahhüt eden yeni liderin ilk büyük politika girişimi niteliği taşıyor.

Hükümet tahminlerine göre paket, yıllık ekonomik büyümeyi yüzde 1,4 oranında artırabilecek. Paket, enerji sübvansiyonları gibi enflasyonun etkilerini hafifletme önlemlerini içeriyor. Pakette, genel hesap harcamaları 17,7 trilyon yen olarak belirlendi. Bu rakam, önceki yılın 13,9 trilyon yenlik harcamasını önemli ölçüde aşarak COVID pandemisinden bu yana en büyük teşvik paketini oluşturuyor. Pakette ayrıca 2,7 trilyon yenlik vergi indirimi yer alıyor.

Takaichi'nin kapsamlı teşvik paketinin ülkenin mali durumunu kötüleştireceğine dair artan endişeler, Japon para birimini 10 ayın en düşük seviyelerine, uzun vadeli devlet tahvili getirilerini ise rekor seviyelere taşıdı.



Paket, enflasyonu yansıtan genel vergi gelirlerindeki beklenen artış ve ek devlet tahvili ihracı ile finanse edilecek. Ek tahvil ihracının boyutu henüz kesinleşmedi ancak konuya yakın kaynaklara göre geçen yılki teşvik için ihraç edilen 6,69 trilyon yenin üzerinde olması bekleniyor. Kabine, paketi finanse edecek ek bütçeyi 28 Kasım'da onaylamayı ve yıl sonuna kadar meclis onayı almayı hedefliyor.