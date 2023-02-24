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Japonya'da enflasyon 42 yılın zirvesinde

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatlarında artış ocak ayında 1981 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

24.02.2023 - 09:29 |
Japonya'da enflasyon 42 yılın zirvesinde

Petrol ürünlerini kapsayan ancak taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyon ocak ayında yıllık yüzde 4,2 oldu. Ekonomistler de çekirdek enflasyonu yüzde 4,2 olarak tahmin ediyordu. Aralık ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4 olmuştu.

Hem enerji hem de taze gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında ise çekirdek tüketici fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı.

Japonya'da manşet enflasyon da ocak ayında yüzde 4,3 oldu.

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