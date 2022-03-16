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Japonya'da enflasyon beklentileri rekor seviyede

Japonya'da tüketicilerin enflasyon beklentileri mart ayında rekor seviyeye yükseldi.

16.03.2022 - 10:45 |
Japonya'da enflasyon beklentileri rekor seviyede

Japon hükümeti tarafından yapılan ankete göre tüketicilerin gelecek 1 yıl için enflasyon beklentileri martta şubat ayındaki yüzde 2,43'ten yüzde 2,67'ye yükseldi. Bu, anketin yapılmaya başlandığı 2014'ten bu yana görülen en yüksek oran oldu.

Ankete katılanların yüzde 15,5'i gelecek 1 yılda enflasyonun yüzde 3 civarına yükseleceğini tahmin etti. Bu oran şubat ayında yüzde 13,7 olmuştu.

Anket 3-7 Mart tarihleri arasında yapıldı.

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