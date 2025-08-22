Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da enflasyon yavaşladı
HaberlerUzmanparaJaponya'da enflasyon yavaşladı

Japonya'da enflasyon yavaşladı

Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu Temmuz ayında üst üste ikinci kez yavaşladı ancak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

22.08.2025 - 14:40 | | Foreks Haber
Japonya'da enflasyon yavaşladı

Açıklanan resmi verilere göre taze gıda hariç tutulan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık bazda %3,1 arttı. Bu oran, Haziran ayındaki %3,3’lük artıştan düşük olsa da, ekonomistlerin %3,0 beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Yavaşlamanın temel nedeni, geçen yıl enerji fiyatlarındaki ani artış nedeniyle oluşan baz etkisi oldu. Enerji fiyatları geçen yıla göre %0,3 düştü, bu Mart 2024’ten bu yana ilk yıllık düşüş oldu.

Ancak gıda fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Taze gıda hariç gıda enflasyonu Haziran ayındaki %8,2’den Temmuz ayında %8,3’e yükselerek hanehalkı üzerindeki baskıyı artırdı.

BoJ’un yakından takip ettiği, taze gıda ve enerjiyi hariç tutan bir diğer enflasyon göstergesi ise Temmuz ayında %3,4 artarak Haziran ile aynı seviyede kaldı. Ekonomistler, kira, dışarıda yemek ve işlenmiş gıda gibi kalemlerdeki artışlarla enflasyonun daha yaygın hale geldiğini belirtiyor.

Samsun'da feci olay! Balık tutarken canından oldu

Samsun'da feci olay! Balık tutarken canından oldu

Galatasaray ve Manchester City transfer için anlaştı! Oyuncuya teklif yapıldı

Galatasaray ve Manchester City transfer için anlaştı! Oyuncuya teklif yapıldı