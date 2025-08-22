Japonya'da enflasyon yavaşladı

Açıklanan resmi verilere göre taze gıda hariç tutulan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık bazda %3,1 arttı. Bu oran, Haziran ayındaki %3,3’lük artıştan düşük olsa da, ekonomistlerin %3,0 beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Yavaşlamanın temel nedeni, geçen yıl enerji fiyatlarındaki ani artış nedeniyle oluşan baz etkisi oldu. Enerji fiyatları geçen yıla göre %0,3 düştü, bu Mart 2024’ten bu yana ilk yıllık düşüş oldu.

Ancak gıda fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Taze gıda hariç gıda enflasyonu Haziran ayındaki %8,2’den Temmuz ayında %8,3’e yükselerek hanehalkı üzerindeki baskıyı artırdı.

BoJ’un yakından takip ettiği, taze gıda ve enerjiyi hariç tutan bir diğer enflasyon göstergesi ise Temmuz ayında %3,4 artarak Haziran ile aynı seviyede kaldı. Ekonomistler, kira, dışarıda yemek ve işlenmiş gıda gibi kalemlerdeki artışlarla enflasyonun daha yaygın hale geldiğini belirtiyor.