'Japonya'da enflasyon yavaşlayacak'

Angrick'e göre Kasım ayı verileri, enerji faturalarına yönelik devlet desteğinin azalması ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonda bir yükseliş olduğunu gösterdi.

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"Talep kaynaklı fiyat baskıları sınırlı kalsa da yendeki zayıflık ve üretici fiyatlarındaki artışın tüketicilere gecikmeli yansıması enflasyonu yakın vadede sabit tutacak" değerlendirmesini yapan Angrick, Trump yönetiminin politikalarının enflasyonist olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faiz indirimlerini ertelemeye zorlayabileceği beklentileri nedeniyle yenin giderek daha fazla satıldığını belirti.

Perşembe günkü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantısından önce 153,5 olan yen, dolar karşısında 158'e yaklaşıyor. Angrick, bu değer kaybının Ocak ayında bir BoJ hamlesi ve olası bir döviz müdahalesi ihtimalini artırdığını söyledi.