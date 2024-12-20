Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Japonya'da enflasyon yavaşlayacak'
HaberlerUzmanpara'Japonya'da enflasyon yavaşlayacak'

'Japonya'da enflasyon yavaşlayacak'

Moody's Analytics Ekonomisti Stefan Angrick son açıklanan verilerin ardından Japonya'da enflasyonun 2025 yılında kademeli de olsa yavaşlayacağını söyledi.

20.12.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
'Japonya'da enflasyon yavaşlayacak'

Angrick'e göre Kasım ayı verileri, enerji faturalarına yönelik devlet desteğinin azalması ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonda bir yükseliş olduğunu gösterdi.

Haberin Devamı

"Talep kaynaklı fiyat baskıları sınırlı kalsa da yendeki zayıflık ve üretici fiyatlarındaki artışın tüketicilere gecikmeli yansıması enflasyonu yakın vadede sabit tutacak" değerlendirmesini yapan Angrick, Trump yönetiminin politikalarının enflasyonist olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faiz indirimlerini ertelemeye zorlayabileceği beklentileri nedeniyle yenin giderek daha fazla satıldığını belirti.

Perşembe günkü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantısından önce 153,5 olan yen, dolar karşısında 158'e yaklaşıyor. Angrick, bu değer kaybının Ocak ayında bir BoJ hamlesi ve olası bir döviz müdahalesi ihtimalini artırdığını söyledi.

Sivasspor'da Samsunspor maçı mesaisi tamamlandı!

Sivasspor'da Samsunspor maçı mesaisi tamamlandı!

Yasemin Şefkatli paylaştı! 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın'

Yasemin Şefkatli paylaştı! 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın'