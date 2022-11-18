Japonya'da enflasyon yükseldi
Japonya'da tüketici fiyatlarında artış ekim ayında da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 olan fiyat istikrarı hedefinin üzerinde gerçekleşti. Son 7 aydır yüzde 2 hedefinin üzerine çıkan yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 3,7 oldu.
18.11.2022 - 09:16 |
Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.
Taze gıda fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon ekim ayında yıllık yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Ekonomistler ise çekirdek enflasyonun yüzde 3,5 olmasını bekliyordu.
Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Eylül ayında artış oranı yüzde 1,8 seviyesindeydi.
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