Japonya'da enflasyon yükseldi
Japonya'da çekirdek enflasyon kasım ayında 40 yılın zirvesine çıktı.
23.12.2022 - 09:24 |
Taze gıda fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.
Bir önceki ay çekirdek enflasyon yüzde 3,6 olmuştu.
Ekonomistler de kasım ayında çekirdek enflasyonun yüzde 3,7 olmasını bekliyordu.
Japonya'da manşet enflasyon ise kasımda, ekim ayındaki yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e çıktı.
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