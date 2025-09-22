Japonya'da ham çelik üretimi düştü

Japonya'nın ham çelik üretimi ağustosta yıllık bazda düşüş göstererek, küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikleri yansıttı. Üretim, Temmuz ayına göre de gerileyerek sektördeki ivme kaybını gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi ağustosta bir önceki yıla göre %3,4 azalarak 6,64 milyon tona geriledi. Mevsimsellikten arındırılmamış verilerde, üretimin temmuz ayına kıyasla ise %4,1 oranında düşüş kaydettiği belirtildi.