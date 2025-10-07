Milliyet App
Uygulamayı Aç
Web
Web'de Devam Et
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da hanehalkı harcamaları arttı
HaberlerUzmanparaJaponya'da hanehalkı harcamaları arttı

Japonya'da hanehalkı harcamaları arttı

Japonya'da hanehalkı harcamaları beklenenden daha hızlı arttı.

07.10.2025 - 10:04 | | Foreks Haber
Japonya'da hanehalkı harcamaları arttı

Japonya'da hanehalkı harcamaları Ağustos ayında beklenenden daha hızlı arttı. Hükümet verilerine göre tüketiciler nispeten iyimser hissediyor ve bu durum özel tüketimdeki toparlanma için umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

İçişleri bakanlığı verilerine göre tüketici harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı ve dördüncü ay üst üste yükseldi. Bu rakam, yüzde 1,2'lik artış öngören piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış, aylık bazda harcamalar yüzde 0,6 artarken, beklenti yüzde 0,1'lik artış yönündeydi. Bir içişleri bakanlığı yetkilisi, kısmen geçen yılın aynı ayından kalan ertelenmiş talebi yansıtan seyahat ve ulaşım harcamalarındaki artışın, harcamalardaki yükselişe katkıda bulunduğunu söyledi. Yetkili, "Tüketimin bazı açılardan toparlandığına inanıyoruz" dedi.

Aziz Nesin hikayesi gibi: Ben meğer ölü iki kişiden vekalet almışım

Aziz Nesin hikayesi gibi: Ben meğer ölü iki kişiden vekalet almışım

Bakan Kacır'dan yerel kalkınma hamlesi paylaşımı

Bakan Kacır'dan yerel kalkınma hamlesi paylaşımı