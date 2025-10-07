Japonya'da hanehalkı harcamaları arttı

Japonya'da hanehalkı harcamaları Ağustos ayında beklenenden daha hızlı arttı. Hükümet verilerine göre tüketiciler nispeten iyimser hissediyor ve bu durum özel tüketimdeki toparlanma için umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

İçişleri bakanlığı verilerine göre tüketici harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı ve dördüncü ay üst üste yükseldi. Bu rakam, yüzde 1,2'lik artış öngören piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış, aylık bazda harcamalar yüzde 0,6 artarken, beklenti yüzde 0,1'lik artış yönündeydi. Bir içişleri bakanlığı yetkilisi, kısmen geçen yılın aynı ayından kalan ertelenmiş talebi yansıtan seyahat ve ulaşım harcamalarındaki artışın, harcamalardaki yükselişe katkıda bulunduğunu söyledi. Yetkili, "Tüketimin bazı açılardan toparlandığına inanıyoruz" dedi.