Japonya'da hanehalkı harcamaları arttı

İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre bu artış, piyasaların %0,9’luk düşüş tahminini tersine çevirdi ve Ekim ayındaki sert gerilemenin ardından güçlü bir toparlanmaya işaret etti.

Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda tüketici harcamaları %6,2 yükseldi. Bu oran, tahmin edilen %2,7’lik artışın oldukça üzerinde olurken, Mart 2021’den bu yana görülen en hızlı aylık yükseliş olarak kayda geçti.

Bakanlık yetkilileri, otomobil harcamaları gibi tek seferlik ve oynak kalemlerin kasım ayındaki sürpriz artışta etkili olduğunu belirtti. Ancak bu unsurlar dışarıda bırakıldığında dahi harcamaların güçlü seyrini koruduğu ifade edildi. Gıda harcamaları altı ay sonra ilk kez artarken, özellikle dışarıda yemek harcamaları kasım ayındaki ek tatillerin etkisiyle yükseldi.

Japonya Merkez Bankası geçen ay politika faizini %0,5’ten %0,75’e çıkararak son 30 yılın en yüksek seviyesine yükseltti. Buna karşın, reel ücretler kasım ayında yıllık bazda %2,8 düşerek enflasyonun ücret artışlarını aşmaya devam ettiğini gösterdi.