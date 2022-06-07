Japonya'da hanehalkı harcamaları düştü

Japonya İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre nisan ayında hanehalkı harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,8 olacağı yönündeydi.

Bir önceki ay yıllık bazda düşüş yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mevsimsel etkilerden arındırıldığında tüketici harcamaları aylık bazda ise yüzde 1 artış gösterdi. Tüketim eğilimi geçen yıl aynı aya göre yüzde 1,8 artarak yüzde 78,8 seviyesine geldi.

Ülkede reel ücretler ise aynı ayda bir önceki ayda görülen yüzde 1,2'den yüzde 1,7'ye çıktı.