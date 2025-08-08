Japonya'da hanehalkı harcamaları yavaşladı

Canlı Borsa
Japonya'da haziranda hanehalkı harcamaları piyasa beklentilerinin altında bir artış gösterdi.

08.08.2025
Japonya'da haziran ayında hanehalkı harcamaları piyasa beklentilerinin altında bir artış gösterdi. Gıda fiyatlarındaki yükselişin tüketimi olumsuz etkilemesi, genel tüketim eğilimleri üzerinde baskı oluşturdu.

Japonya Hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, hanehalkı harcamaları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 yükseldi. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 2,6'nın ve mayıs ayındaki yüzde 4,7'lik artışın altında kaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda harcamalar yüzde 5,2 düşüş göstererek Ocak 2021'den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Gıda harcamaları ise üç ay sonra ilk kez gerileyerek yüzde 2,1 azaldı; özellikle pirinç harcamalarındaki yüzde 12,1'lik düşüş dikkat çekti. Yetkililer, pirinç fiyatlarındaki artışın alım hacmini azalttığını ve tüketicileri daha düşük fiyatlı ürünlere yönlendirdiğini belirtti.

