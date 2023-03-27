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Japonya'da hizmet üretici fiyatları yükseldi

Japonya'da şirketlerin birbirlerine verdikleri hizmetlere uyguladıkları fiyatlar üst üste ikinci ayda da artış gösterdi ve enflasyonist baskıların genişlediğine işaret etti.

27.03.2023 - 09:25 |
Japonya'da hizmet üretici fiyatları yükseldi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilerine göre şubat ayında hizmet üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 1,6 olan artışın yüzde 1,5'e ineceği yönündeydi.

Covid-19 sınırlamalarının kalkmasının yarattığı talebin etkisiyle otel hizmet fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 arttı.

Fiyatlarda aylık bazda artış ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Uluslararası taşımacılık hariç tutulduğunda artış aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,7 oldu.

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