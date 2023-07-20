Japonya'da hükümet büyüme tahminini düşürdü

Hükümet yeni tahminlerle uzun zamandır süren deflasyonist görünümün değişerek Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 enfasyon hedefinin aşılacağına işaret etti.

Japonya hükümeti tarafından açıklanan verilere göre büyüme beklentisi Mart 2024'te sona eren cari mali yıl için ocak ayında öngörülen yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e çekildi.

Ekonominin 2024-25 mali yılında yüzde 1,2 büyümesini bekliyor.

Hükümet, "İhracatın yavaşlaması büyümeyi muhtemelen yavaşlatacak olsa da tüketimin daha çok hizmetler için toparlandığı görülüyor. Sermaye harcamalarının da artması bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Hükümet manşet tüketici enflasyonunun bu mali yılda muhtemelen yüzde 2,6'ya ulaşacağını bildirdi. Bu oran ocak ayında öngörülen yüzde 1,7 ve BoJ'un yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde yer alıyor.

Hükümet enflasyonun 2024-25 mali yılında yüzde 1,9'a gelmesini bekliyor.

BoJ nisan ayında yaptığı en son tahminlerde taze gıda maliyetlerinin etkisini ortadan kaldıran çekirdek tüketici enflasyonunun mevcut mali yılda yüzde 1,8'e ve bir sonraki yılda yüzde 2'ye ulaşmasını bekliyor.