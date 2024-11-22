Japonya'da hükümet teşvik paketini onayladı

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen geniş kapsamlı plan, Başbakan Shigeru Ishiba'nın kısa süre önce kurduğu yönetimin en önemli parçası. Plan, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinde dijital inovasyona destek, artan enerji maliyetlerini karşılamak için sübvansiyonlar ve düşük gelirli hanelere yardım sağlıyor. Hükümet, planın Japon halkına bir "refah" duygusu aşılamak için tasarlandığını söyledi.

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Japonya son çeyreklerde zayıf büyümeyi başarmış olsa da, ekonomi ve ülkenin dünyadaki konumu için uzun vadeli görünüm belirsiz. Plan, gelişmiş ülkeler arasında en düşüklerden biri olan ülkenin düşen doğum oranını ele almak, çalışan kadınlara ve yaşlılara yardım etmek için önlemler içeriyor.

Plan ayrıca yıllık vergiden muaf maaş eşiğinin mevcut 1.03 milyon yenden (6,640 $) yükseltilmesini gerektiriyor. Yeni tavan henüz belirlenmedi ancak 1.78 milyon yen (11,500 $) düzeyinde bir tavan önerilmiştir.