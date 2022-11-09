Japonya'da iflas eden şirket sayısı 6 aydır artıyor

Japon araştırma şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak 594 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 512 seviyesindeydi.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 455 oldu ve toplam iflasların yüzde 76,6'sını oluşturdu.



Şirketlerin batık borçları sayıdaki artışın aksine geriledi ve yüzde 16,6 azalarak 80,6 milyar yene indi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 96,7 milyar yen seviyesindeydi.