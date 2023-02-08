Japonya'da iflas eden şirket sayısı 9 aydır artıyor

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artarak 546 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 482 seviyesindeydi.

Üst üste yaşanan bu artışlar vaka sayısı düşük seviyede kalsa da Covid-19 salgınından bu yana yaşanan en uzun süreli artış oldu.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 436 oldu ve toplam iflasların yüzde 79,8'ini oluşturdu.



Şirketlerin batık borçları ise yüzde 25,3 azalarak 50,77 milyar yende kaldı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 67,97 milyar yen seviyesindeydi.