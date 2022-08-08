Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japon araştırma şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 499 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 490 seviyesindeydi.

Şirketler iflas için ana neden olarak resesyonu gösterdi. Resesyon nedeniyle iflas eden şirket sayısı yüzde 1,6 artışla 402 oldu ve toplam iflasların yüzde 80,6'sını oluşturdu.



Şirketlerin batık borçları yüzde 23,1 artışla 90,39 milyar yene çıktı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 73,4 milyar yen seviyesindeydi.

İflas eden şirketlerden toplamın yüzde 96,4'ünü oluşturan 481'i tasfiye edildi.