Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japon araştırma şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 493 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 449 seviyesindeydi.

Şirketler iflas için ana neden olarak durgunluğu gösterdi. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı yüzde 4 artışla 366 oldu ve toplam iflasların yüzde 74,2'sini oluşturdu.



Şirketlerin batık borçları yüzde 11,9 artışla 105,9 milyar yene çıktı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 94,62 milyar yen seviyesindeydi.