Japonya'da iflas eden şirket sayısı yükseldi

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 artarak 574 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 428 seviyesindeydi.

Bu Covid-19 krizi nedeniyle yasal tasfiyenin gecikmesine bağlı olarak yaşanan geçici artışın yaşandığı 2021 yılı Mayıs ayı hariç bırakıldığında son 14 yılın en yüksek artışı oldu.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 451 oldu ve bir önceki yıla göre yüzde 33 arttı. Bu üst üste beşinci çift haneli artış oldu.

"Alacak tahsilinde güçlük" nedeniyle iflas 8,5 yıl sonra ilk kez çift haneli artış gösterdi.



Şirketlerin batık borçları ise yüzde 28,8 artarak 100,5 milyar yene ulaştı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 78,1 milyar yen seviyesindeydi.