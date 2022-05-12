Japonya'da iflas eden şirket sayısı düştü

İflaslar 2021 yılında 6 ay üst üste çift hane düşüş gösterdikten sonra 5 ay tek haneli seviyede gerilemeyi sürdürdü.



Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 487 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 489 seviyesindeydi.

Şirketlerin iflas için ana neden olarak açıkladığı "durgunluk" toplam iflasların yüzde 75,4'ünü oluşturdu. Bu son 15 yılın en düşük seviyesi oldu.



Şirketlerin batık borçları yüzde 10 düşüşle 72 milyar yene geldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 80 milyar yen seviyesindeydi.

Borcu 50 milyon yenden az olan 290 iflas, toplam iflasın yüzde 59,5'ini oluşturdu.