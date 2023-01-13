Japonya'da iflas eden şirket sayısı yükseldi

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 592 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 501 seviyesindeydi.

Üst üste yaşanan bu artışlar vaka sayısı düşük seviyede kalsa da Covid-19 salgınından bu yana yaşanan en uzun süreli artış oldu.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 462 oldu ve toplam iflasların yüzde 78'ini oluşturdu.



Şirketlerin batık borçları ise yüzde 29,6 azalarak 68,7 milyar yende kaldı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 97,6 milyar yen seviyesindeydi.