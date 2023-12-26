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Japonya'da işsizlik oranı değişmedi

Japonya'da kasım ayında işsizlik oranı değişmezken, iş bulma oranında düşüş yaşandı.

26.12.2023 - 09:36 | | Foreks Haber
Japonya'da işsizlik oranı değişmedi

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı geçen ay yüzde 2,5 olarak kaldı. Ekonomistler de işsizlik oranının yüzde 2,5 seviyesinde kalacağını öngörüyordu.

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Aynı ayda iş bulunabilirlik rasyosu 1,30 seviyesinden 1,28 seviyesine indi. Bu rasyo her 100 iş arayan için 128 açık pozisyon olduğu anlamına geliyor. Piyasa beklentisi rasyonun aynı seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Bakanlık bu düşüşün artan ham madde maliyetleri nedeniyle daha fazla şirketin iş ilanları yayınlama konusunda temkinli davranmasıyla ilişkilendirildiğini belirtti.

İş teklifleri azalan sektörler arasında konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörü bir önceki yıla göre yüzde 12,8, yaşam tarzı ve eğlence hizmetleri sektörü ise yüzde 12,5 küçüldü. İmalat sektöründe daralma yüzde 10,5 oldu.

Kasım ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak mevsimsellikten arındırılmış verilerle 1,77 milyon kişiye ulaştı.

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