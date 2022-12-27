Japonya'da işsizlik oranı geriledi

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı yüzde 2,5 oldu. Ekonomistler de işsizlik oranının yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e gerilemesini bekliyordu.

Aynı ayda iş bulunabilirliği ise değişiklik göstermedi. Açık iş sayısının başvuru sayısına oranı 1,35 olarak kaldı. Piyasalarda beklenti oranın 1,36'ya çıkacağı yönündeydi.