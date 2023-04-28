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Japonya'da işsizlik oranı yükseldi

Japonya'da işsizlik oranı üst üste ikinci ayda da yükseldi.

28.04.2023 - 09:45 |
Japonya'da işsizlik oranı yükseldi

Japonya'da işsizlik oranı beklentilerden aksi yönde hareket ederek üst üste ikinci ayda da artış gösterdi. 

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre mart ayında işsizlik oranı yüzde 2,8 oldu. Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e gerilemesini bekliyordu. 

Aynı ayda iş bulunabilirlik rasyosu 0,02 puan düşüşle 1,32 seviyesine geldi. Bu rasyo her 100 iş arayan için 132 açık pozisyon olduğu anlamına geliyor. Piyasa beklentisi rasyonun 1,34 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

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