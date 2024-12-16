Japonya'da makine siparişleri arttı

Ekonomistler %1,2'lik artış bekliyordu. Altı ile dokuz aylık dönemde sermaye harcamalarının öncü göstergesi olarak kabul edilen ve oldukça değişken bir veri serisi olan çekirdek siparişler Ekim ayında yıllık bazda %5,6 arttı. Beklenti sadece yüzde 0,7 artış olacağı yönündeydi.

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Sektörel bazda, imalatçılardan alınan çekirdek siparişler Ekim ayında bir önceki aya göre %12,5 artarken, imalatçı olmayanlardan alınan siparişler aynı ayda %1,2 geriledi.

Kabine Ofisi, Ekim ayı için makine siparişlerine ilişkin değerlendirmesini değiştirmeyerek toparlanmanın durakladığını söyledi.