Japonya'da makine siparişleri düştü

Japonya Makine Aksamı Üreticileri Birliği (JMTBA) tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayında siparişlerde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 azalma görüldü. Ekim ayında düşüş yüzde 20,6 seviyesindeydi.

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Siparişlerde aylık bazda ise yüzde 3,4 artış kaydedildi ve tutarı 115,9 milyar yen oldu.



Yerel siparişler aylık yüzde 2,9 azalırken, yıllık yüzde 28,5 geriledi ve 32,7 milyar yen oldu. Yurt dışı siparişler aylık yüzde 6,1 arttı, yıllık yüzde 6,0 azaldı ve 83,2 milyar yen olarak gerçekleşti.