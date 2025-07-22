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UzmanparaJaponya'da market satışları 4 aydır artıyor
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Japonya'da market satışları 4 aydır artıyor

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışları Haziran ayında üst üste dördüncü ayda da artış gösterdi.

22.07.2025 - 09:06 | | Foreks Haber
Japonya'da market satışları 4 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 975,3 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı ayında satışlar 940,4 milyar yen seviyesindeydi.

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Toplam market satışları yıllık %3,8 artışla 1 trilyon 14,9 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık %0,4 artışla 55 bin 852'ye çıktı.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %1,0 artış gösterdi ve 1 milyon 271 bin 664 kişi olarak belirlendi.

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