Japonya'da market satışları 5 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 954,4 milyar yen oldu.



Toplam market satışları yıllık yüzde 3,3 artışla 993,7 milyar yen olarak gerçekleşti.



Market sayısı yıllık yüzde 0,03 düşüşle 55 bin 914'e indi.