Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da market satışları 5 aydır artıyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya'da market satışları 5 aydır artıyor

Japonya'da market satışları 5 aydır artıyor

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren market satışlarında artış üst üste 5'inci aya taşındı.

22.08.2022 - 10:35 |
Japonya'da market satışları 5 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 954,4 milyar yen oldu. 
 
Toplam market satışları yıllık yüzde 3,3 artışla 993,7 milyar yen olarak gerçekleşti. 
 
Market sayısı yıllık yüzde 0,03 düşüşle 55 bin 914'e indi.

OPEC+ üretim kotalarını yakalayamadı

OPEC+ üretim kotalarını yakalayamadı

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları