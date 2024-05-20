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Uzmanpara Japonya'da market satışları 5 aydır artıyor
Haberler Uzmanpara Japonya'da market satışları 5 aydır artıyor

Japonya'da market satışları 5 aydır artıyor

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren market sayılarında düşüşe rağmen, satışlarda yıllık bazda üst üste beşinci ayda da artış yaşandı.

20.05.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
Japonya'da market satışları 5 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 917,5 milyar yen oldu.

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Toplam market satışları yıllık yüzde 0,2 artışla 953,9 milyar yen olarak gerçekleşti. Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 647'ye indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı yüzde 0,9 artışla 1 milyon 280 bin 149 kişi olarak gerçekleşti.

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