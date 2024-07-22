Japonya'da market satışları 7 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,1 artışla 940,3 milyar yen oldu.



Toplam market satışları yıllık %1,6 artışla 977,5 milyar yen olarak gerçekleşti.

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Market sayısı yıllık %0,2 düşüşle 55 bin 637'ye indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %0,7 artışla 1 milyon 316 bin 368 kişi olarak belirlendi.