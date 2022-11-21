Japonya'da market satışları 8 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artışla 930,7 milyar yen oldu.



Toplam market satışları yıllık yüzde 6,5 artışla 969 milyar yen olarak gerçekleşti.



Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 830'a indi.