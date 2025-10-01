Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da otomobil satışları geriledi
HaberlerUzmanparaJaponya'da otomobil satışları geriledi

Japonya'da otomobil satışları geriledi

Japonya'da Eylül ayında minicarlar hariç iç piyasa otomobil satışları yıllık bazda yüzde 3,3 oranında düşüş gösterdi.

01.10.2025 - 09:31 | | Foreks Haber
Japonya'da otomobil satışları geriledi

Bu düşüşte sektörün önde gelen markaları olan Toyota, Honda ve Nissan'ın satışlarında yaşanan ciddi azalmalar etkili oldu.

Haberin Devamı

Eylül verilerine göre ülkenin en büyük otomobil üreticisi Toyota'nın Japonya'daki satışları yıllık bazda yüzde 5,5 azalırken, Honda'nın satışları yüzde 11,3'lük bir düşüş kaydetti.

Nissan ise aynı dönemde satışlarında yüzde 20,0 ile en sert düşüşü yaşayan marka oldu ve sektördeki genel daralmaya önemli katkıda bulundu.

Fenerbahçe, EuroLeague'de sezonu Paris Basketball karşısında açıyor! Maçın heyecanı canlı yayın, canlı sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli’de

Fenerbahçe, EuroLeague'de sezonu Paris Basketball karşısında açıyor! Maçın heyecanı canlı yayın, canlı sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli’de

Son dakika… Meteoroloji haritayı güncelledi! Sıcaklık 6 derece düşecek: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil

Son dakika… Meteoroloji haritayı güncelledi! Sıcaklık 6 derece düşecek: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil