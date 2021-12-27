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Japonya'da perakende satışlar yükseldi

Japonya'da perakende satışlar kasım ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

27.12.2021 - 07:02 |
Japonya'da perakende satışlar yükseldi

Covid-19 vakalarının düşüş göstermesinin de etkisi ile kasım ayında tüketicilerin mal ve hizmet alımları için cesaretlerinin artmasına bağlı olarak perakende satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.

Ekonomistler, kasım ayında perakende satışların yüzde 1,7 artmasını bekliyordu. Ekim ayında satışlar yüzde 0.9 artış göstermişti.

Kasım ayında perakende satışlar mevsimsel etkilerden arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseldi. Ekim ayında artış oranı yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kasım ayında akaryakıt satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 yükseldi. Araç satışları ise yüzde 14,1 azaldı.

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