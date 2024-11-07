Japonya'da reel ücretler düştü

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre reel ücretler Ağustos ayında revize edilen %0,8'lik düşüşün ardından Eylül ayında da %0,1 geriledi.

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Nominal ücretler ya da işçi başına ortalama toplam nakit kazanç, Eylül ayında %2,8 artarak 292.551 yen oldu. Hükümetin reel ücretleri hesaplamak için kullandığı, taze gıda fiyatlarını içeren ancak ev sahiplerinin eşdeğer kirasını hariç tutan tüketici fiyat endeksi, Eylülde Ağustos ayındaki %3,5'ten yavaşlayarak %2,9 oldu.

Çalışma Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Toplam nakit kazançların büyüme oranı değişmemesine rağmen reel ücretler düştü, bu nedenle bunun yükselen fiyatların etkisinden kaynaklandığı düşünülüyor" dedi.

Ücretler, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne kadar sürede yeniden artırabileceği konusunda kilit önem taşıyor. Temel ücret, Eylül ayında %2,6 artarak yaklaşık 32 yılın en hızlı artış hızına işaret etti.