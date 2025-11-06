Japonya'da reel ücretler düşüyor
Japonya'da reel ücretler, enflasyonun nominal ücret artışlarını geride bırakması nedeniyle dokuzuncu ay üst üste geriledi.
06.11.2025 - 10:08 | | Foreks Haber
Enflasyona göre düzeltilmiş ve hanehalkı satın alma gücünün temel belirleyicisi olan reel ücretler, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. Bu düşüş, Ocak ayında başlayan gerileme serisini devam ettirdi.
Haberin Devamı
Ortalama nominal ücret veya toplam nakit kazançlar ise Eylül ayında bir önceki yıla göre %1,9 artarak 297.145 yen oldu. Ancak bu artış, Nisan ayından bu yana ilk kez hızlanan ve %3,4'e yükselen tüketici fiyatlarının gerisinde kaldı.