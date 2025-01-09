Japonya'da reel ücretler geriledi

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, tüketicilerin satın alma gücünün bir barometresi olan enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler Kasım ayında bir önceki yıla göre %0,3 gerileyerek üst üste dördüncü ayda da düşüş gösterdi.

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Hükümetin reel ücretleri hesaplamak için kullandığı ve taze gıda fiyatlarını içeren ancak kira veya eşdeğerini içermeyen tüketici enflasyonu oranı, Ekim ayındaki %2,6'lık büyümeden hızlanarak bir önceki yıla göre %3,4 arttı ve daha yüksek enflasyonist baskıyı yansıttı.