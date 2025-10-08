Japonya'da reel ücretler geriledi

Japonya'da işçilerin reel ücretleri ağustos ayında sekizinci ay üst üste geriledi. Süregelen enflasyonun nominal ücret artışlarını geride bırakmasının yanı sıra, bir kerelik ödemelerdeki çift haneli düşüş de bu duruma katkıda bulundu.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Japon hanehalklarının satın alma gücünün önemli bir göstergesi olan enflasyona göre ayarlanmış reel ücretler ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,4 oranında azaldı. Bu, reel ücretlerde son üç aydaki en hızlı düşüştü.

Bakanlığın reel ücret hesaplamalarında kullandığı tüketici enflasyonu (taze gıda fiyatları dahil, kira maliyetleri hariç) ağustos ayında yıllık %3,1 arttı; bu, son 10 aydaki en düşük oran. Ancak bu, nominal ücretlerdeki %1,5'lik artışı (aylık 300.517 yen) geride bırakmaya yetti.

Düzenli ödemeler veya temel maaş %2,0 yükselirken, özel ödemeler (yaz ikramiyeleri gibi) %10,5 azaldı. Fazla mesai ücretleri ise %1,3 arttı.