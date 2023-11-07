Japonya'da reel ücretlerde düşüş sürdü

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın verilerine göre tüketicilerin satın alma gücünün bir barometresi olan enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler, eylülde bir önceki ay revize edilen yüzde 2,8'lik düşüşün ardından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında geriledi.

Haberin Devamı

Yetkililerin reel ücretleri hesaplamak için kullandıkları taze gıda fiyatlarını içeren ancak ev sahiplerinin eş değer kirasını hariç tutan tüketici enflasyon oranı da eylülde yıllık yüzde 3,6 ile 2022 yılı Eylül ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Enflasyondaki gerilemeye rağmen eylül ayındaki nominal ücret artışı sadece yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Mizuho Securities'in Baş Ekonomisti Shunsuke Kobayashi, "Bu yılın ilkbaharındaki iş görüşmelerinden elde edilen nominal ücretlerdeki artış genellikle ağustos ayının sonuna kadar yansıtılır, bu nedenle bu noktadan sonra yükselmesi için bir neden yok" dedi.

Kobayashi ayrıca gelecek yıl için daha yüksek ücretler müzakere edilse bile hükümetin mevcut yakıt ve elektrik sübvansiyonlarını uzatmaması halinde enflasyonun yeniden hızlanma riski olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Veriler eylül ayında baz maaş artışının bir önceki aya göre revize edilen %1,2'lik artıştan sonra yıllık bazda %1,4 arttığını gösterdi.

İş faaliyetlerinin bir göstergesi olan fazla mesai ücretleri ise eylül ayında yıllık bazda %0,7 oranında yükseldi.

Açıklanan verilere göre hanehalkı harcamaları eylül ayında bir önceki yıla göre %2,8 azaldı. Harcamalar yedi ay üst üste düşüş gösterdi. Beklenti düşüşün yüzde 2,7 olacağı yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık bazda hanehalkı harcamaları %0,4'lük düşüş beklentisine karşılık %0,3 arttı.