Japonya'da sanayi üretimi düştü

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre aralık ayında perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Ekonomistler son 10 aydır sürekli artan perakende satışların aralık ayında yüzde 3 yükselmesini bekliyordu.

Aralık ayında sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi. Beklenti yüzde 1,2 düşüş olacağı yönündeydi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ocak ayında sanayi üretiminin yatay seyir izlemesini ve şubat ayında yüzde 4,1 büyümesini bekliyor.

Aralık ayında Japonya'da işsizlik oranı ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 2,5 oldu.