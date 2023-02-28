Japonya'da sanayi üretimi düştü

Ocak ayında sanayi üretimi mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre yüzde 4,6 düştü. Ekonomistler ise sanayi üretiminin yüzde 2,6 küçülmesini bekliyordu. Aralık ayında üretim yüzde 0,3 artmıştı.

Araç üretimi ocak ayında yüzde 10,1 gerilerken, üretim makinaları ve elektronik parça imalatı sırasıyla yüzde 13,5 ve yüzde 4,2 düştü. Yarı iletken üretim ekipmanları üretimi de yüzde 26,8 geriledi.

Sanayi üretiminin hızla düştüğü ocak ayında perakende satışlar ise neredeyse son 2 yılın en hızlı artışını yaşadı. Ocak ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı. Ekonomistler artışın yüzde 4 olmasını bekliyordu.

Üretim azalsa da araç satışları yıllık bazda yüzde 19,3 büyüdü.

Perakende satışlar ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aralık ayında artış yüzde 1,1 olmuştu.