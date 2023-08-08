Japonya'da şirket iflaslarında artış sürüyor

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 artarak 701 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 499 seviyesindeydi.

Böylece üst üste 15 aydır artış gösteren iflas eden şirket sayısında 2020 yılı Haziran ayından bu yana ikinci kez 700 seviyesi aşıldı. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 782 ile 3 yıl sonra ilk kez 700 seviyesinin üzerine gelmişti.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı toplam iflasın yüzde 81,3'ünü oluşturdu.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 99,7 artarak 180,5 milyar yen seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 90,4 milyar yen seviyesindeydi.